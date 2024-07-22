Песков: Харрис не внесла никакого вклада в развитие отношении РФ и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что на данный момент времени Кремль не может оценивать кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента из-за отсутствия двусторонних отношений, сообщили РИА Новости .

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Камала Харрис не стремилась ранее к развитию российско-американских отношений.

«В настоящий момент мы не можем оценивать ... потенциальную кандидатуру госпожи Харрис с точки зрения наших двусторонних отношений, ибо до сих пор какого-то ее вклада в наши двусторонние отношения замечено не было», — отметил Песков.

Журналисты также обратились с вопросом, встречались ли лично когда-нибудь президент РФ Владимир Путин с новым кандидатом в президенты от демократов. Дмитрий Песков не смог вспомнить ни одной встречи в подобном формате. Последняя встреча с президентом США Джо Байденом состоялась в Женеве. Камала Харрис на мероприятии не присутствовала. Спикер также отметил, что некоторые заявления Харрис в адрес России были недружественные, однако действий другого плана вице-президент США не совершала.

Ранее мы сообщали, что Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов об обмене их коллеги из США Эвана Гершковича и причине переноса заседания суда по данному делу.