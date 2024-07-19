Песков отказался отвечать на вопрос об обмене журналиста Гершковича

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина, не стал отвечать на вопрос о возможности обмена журналиста из США Эвана Гершковича, которого в РФ обвиняют в шпионаже. Его слова привели РИА Новости .

Эван Гершкович был задержан в России более года назад. Следствие обвиняет его в шпионаже и в сборе секретной информации, которая составляет государственную тайну. Пескова спросили, возможен ли обмен Гершковича на кого-то из россиян.

«Оставляю без ответа вопрос», - ответил он журналистам.

Точно так же он уклонился и от ответа на вопрос о причине переноса заседания суда по делу Гершковича. Пресс-секретарь заявил, что не вправе комментировать какое-либо решение, которое вынес суд.

Ранее Песков назвал спекуляцией обсуждение намерений Трампа прекратить украинский конфликт в случае возвращения на пост президента США. Он напомнил, что в данное время Дональд Трамп всего лишь кандидат на данный пост, а Белый дом сейчас ведет политику отказа от переговоров между Украиной и РФ.