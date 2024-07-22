Песков: Кремль намерен дождаться конкретных шагов Киева к диалогу о мире

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о возможных мирных переговорах, сообщает « Интерфакс ». Дмитрий Песков считает важным дождаться каких-либо действий, а не комментировать абстрактные предположения без конкретики.

Представители правительства Украины и некоторые партнеры Киева не раз заявляли о необходимости ведения военных действий до последнего гражданина страны. Дмитрий Песков отметил, что разговоры о мирных переговорах намного лучше, чем желание воевать до последнего украинца.

«Что конкретно стоит за этими словами, о каких конкретно планах идет речь, о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный, пока мы судить не можем», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава Украины исключал любую возможность начать переговоры с президентом России. Изменение риторики — также положительный знак, отметил Песков. Однако стоит все же дождаться каких-либо конкретных действий от Киева. Не исключено, что предложения так и останутся в устной форме.

Ранее мы сообщали, как пресс-секретарь Песков оценил вклад нового кандидата в президенты США от Демократической партии в развитие отношений между США и Россией.