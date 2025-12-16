Песков назвал три задачи на пути к миру на Украине

Песков пояснил, что позиция России в отношении украинского кризиса направлена на реализацию трех взаимосвязанных задач: прекращение военных действий, достижение ключевых для национальной безопасности стратегических задач и создание надежной архитектуры всеобщей безопасности, которая обеспечила бы долгосрочный мир в Европе и исключила бы повторение подобных конфликтов в будущем.

«Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее. Вот что мы хотим», — сказал Песков журналистам.

Дмитрий Песков добавил, что Россия не согласна на подмену выхода на реальное мирное соглашение по украинскому кризису временными или частичными мерами, которые не решают фундаментальных проблем.

Журналисты задавали различные вопросы, которые касаются темы украинского конфликта. В частности, попросили прокомментировать идею рождественского перемирия. Пресс-секретарь президента РФ высказал мнение, что любая передышка может стать поводом для наращивания сил ВСУ.

Ранее Песков признался, что послужило триггером начала спецоперации на Украине.