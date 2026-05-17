«До 14 лет — нельзя». В России хотят ограничить доступ к соцсетям

Член комиссии Общественной палаты РФ, занимающейся общественной экспертизой законопроектов и нормативных актов, Евгений Машаров в интервью РИА Новости выступил с инициативой разрешать пользоваться социальными сетями только по достижении 14 лет.

«Разумные ограничения, безусловно, нужны. В ряде зарубежных стран уже применяется такой опыт, возраст доступа варьируется в среднем на уровне с 16 лет. Считаю, что если устанавливать планку доступа, то речь может идти о возрасте с 14 лет», — заявил он.

Представитель ОП РФ отметил: введение возрастного порога для входа в соцсети способно стать эффективным инструментом в противодействии интернет-мошенничеству, жертвами которого становятся несовершеннолетние. При этом он подчеркнул необходимость учитывать проблему VPN-сервисов — с их помощью подростки уже сейчас обходят блокировки, получая доступ к мессенджерам и онлайн-играм.

«В сети мошенников сейчас попадают дети и взрослые всех возрастов. Определенное ограничение с 14 лет однозначно отсечет возможные контакты детей с мошенниками, но при этом не даст полной гарантии, если подросток использует вышеописанные обходы для входа в социальные сети», — добавил член Общественной палаты РФ.

