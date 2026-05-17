Священник назвал трёх святых-врачей, к которым чаще всего обращаются за исцелением

Глава миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой в интервью РИА Новости рассказал, у каких святых прихожане чаще всего просят помощи в излечении от недугов.

Как пояснил Береговой, во время молитв о здравии люди традиционно обращаются к тем подвижникам веры, которые при жизни имели врачебную профессию или дар исцеления. Среди таких святых — святитель Лука Крымский, великомученик и целитель Пантелеимон, а также святые бессребреники Косма и Дамиан Асийские.

В церковной среде сложилась практика, когда верующие соотносят свои жизненные обстоятельства с «профилем» того или иного святого и при проблемах со здоровьем обращаются к конкретным небесным покровителям. Об этом сообщил священнослужитель.

Согласно церковному преданию, Косма и Дамиан Асийские почитаются как врачи, оказывавшие помощь страждущим безвозмездно. День их памяти отмечается 1 ноября. Пантелеимон, как гласит предание, принял мученическую смерть в период гонений на последователей христианства при императоре Максимиане Галерии в 305 году.

Святитель Лука Крымский (в миру — Валентин Войно-Ясенецкий) был выдающимся хирургом и основателем научной школы гнойной хирургии. В 1921 году он принял священнический сан, спустя два года стал монахом, а впоследствии был возведен в сан архиепископа. В 1995 году его причислили к лику святых. За заслуги в медицине в 1946 году удостоен Сталинской премии, большую часть средств от которой направил на помощь детям, пострадавшим в годы войны.

Ранее сообщалось о том, что нельзя делать 17 мая.