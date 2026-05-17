Победительницей «Евровидения-2026» стала представительница Болгарии

Финал юбилейного 70-го песенного конкурса «Евровидение-2026» состоялся на площадке венского концертного комплекса Wiener Stadthalle. За выступлением десяти тысяч зрителей наблюдали непосредственно в зале. Роль ведущих исполнили поп-певица Виктория Сваровски и актер Михаэль Островски.

Победителем конкурса стала участница из Болгарии Дара. Она исполнила танцевальный номер «Bangaranga». «Газета.Ru» организовала онлайн-трансляцию мероприятия.

Серебряным призером стал Ноам Беттан. Певец, представлявший Израиль, выступил с балладой «Michelle». Замкнула тройку лидеров румынская певица Александра Кэпитэнеску, предложившая композицию «Choke Me».

В этом году конкурс поставил своеобразный рекорд по минимальному числу участников за последние 20 лет — 35 (для сравнения: в 2016 году их было 42). Кроме России и Белоруссии, в конкурсе не принимали участие Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения. Причиной отказа названо несогласие с участием Израиля в знак протеста против действий его правительства по отношению к жителям Газы.

Ранее сообщалось о том, что Соседов назвал «Евровидение» конкурсом уродов.