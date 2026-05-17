Адвокат объяснил, имеют ли право охранники в магазине досматривать сумки покупателей

Охранники в магазинах не имеют право проводить принудительный досмотр личных вещей посетителей, сообщил в интервью aif.ru адвокат Андрей Алешкин.

«Самостоятельно проводить досмотр сотрудники магазина не могут. При наличии каких-либо подозрений они могут действовать следующим образом: предложить человеку самостоятельно показать купленные вещи, объяснив при этом мотив своих действий, что возникли подозрения о том, что не все товары попали в чек; или они могут вызвать полицию», — пояснил он.

Провести осмотр гражданина имеют право исключительно сотрудники полиции, и делается это с участием двух понятых. По итогам процедуры составляется официальный протокол, добавил эксперт.

При наличии весомых оснований охранник может попросить покупателя доплатить за незафиксированные на кассе товары или вернуть их на прилавок, заключил собеседник издания.

