«Каменные ловушки». Поиски пропавшей семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье упёрлись в скалы

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в ходе операции по обнаружению пропавшей семьи Усольцевых в районе Кутурчинского Белогорья намерен сконцентрировать основные силы на исследовании каменных скальных образований. Об этом журналистам ТАСС сообщил руководитель отряда Григорий Сергеев.

Как пояснил Сергеев, именно каменистые участки местности создают для волонтеров максимальные трудности. Эти зоны расположены высоко в горах, поэтому для их тщательной проверки поисковикам придется развернуть промежуточный полевой лагерь прямо на возвышенности. Главная задача на данный момент — дождаться, когда сойдет снежный покров. Только после этого специалисты смогут приступить к детальному обследованию наиболее сложных участков. Глава отряда особо отметил, что главная проблема заключается в обеспечении безопасности поисковых групп: резкое ухудшение погоды в горах вносит дополнительные риски в проведение спасательной операции.

«Там есть сложнейшие зоны, а именно каменные скальные образования, которые надо будет обследовать. И к ним у нас основное внимание. И проблема в том, что они находятся на высоте, и для того, чтобы их обследовать, нам нужно и лагерь делать там примерно на высоте», — сказал Сергеев.

Ранее сообщалось о том, что «ЛизаАлерт» соберет сводный отряд для поиска пропавшей семьи Усольцевых.