Диетолог Рау перечислила смертельные риски при частом употреблении вареной колбасы

Вареная колбаса при регулярном употреблении провоцирует развитие ожирения, болезней сердца и сосудов, а также онкологических заболеваний, сообщила в интервью РИА Новости диетолог, эндокринолог, преподаватель диетологии в образовательном проекте «РеФорма» при Московском институте психоанализа Майра Рау.

«Вареная колбаса относится к изделиям из переработанного мяса, употребление которых стоит максимально сократить или отказаться от них при наличии возможности в связи с тем, что частое и/или употребление этих изделий в большом количестве ассоциировано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и некоторых форм рака», — пояснила специалист.

Рау пояснила, что и вареный, и копченый виды содержат консерванты-канцерогены. Ключевое значение имеет не сам факт наличия добавок, а объем и регулярность потребления. Четких нормативов по колбасным изделиям не существует. Диетолог подчеркнула: колбаса не входит в ежедневную здоровую диету. Ее допустимо заменять другими белковыми продуктами — это выгодно для организма. Если полный отказ невозможен, следует свести продукт к минимуму.

В вареной колбасе содержание жира достигает 25–30 г на 100 г (в сырокопченой — до 40–45 г). Этот жир относится к насыщенным: при переедании он нарушает липидный обмен. Оба варианта не пригодны для каждодневного употребления. Кроме того, в вареной колбасе много соли и натрия, поэтому гипертоникам желательно исключить ее из рациона. Диетолог призвала включать переработанное мясо как можно реже и в меньших количествах. Для бутербродов она посоветовала альтернативы: рыбу, запеченные мясо или птицу, нежирные сыры, овощи.

Ранее сообщалось о том, что Россия в три раза сократила импорт колбасных изделий из Турции в марте.