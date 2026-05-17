В Альберте лиса обчистила полицейских: похищены сосиски для хот-догов

В канадской провинции Альберта произошел необычный инцидент: хитрая лиса похитила упаковку сосисок, предназначенных для приготовления хот-догов, и успешно скрылась с добычей. О случившемся сообщила пресс-служба Королевской канадской конной полиции.

Кража произошла 11 мая около полудня в районе перевала Кроуснест. В правоохранительные органы поступила заявка о пропаже продуктов для барбекю, после чего стражи порядка незамедлительно отправились на поиски злоумышленника.

Прибывшие на место полицейские искали подозреваемого, который, согласно свидетельским показаниям, имел рыжий окрас волос, невысокий рост и был облачен в пушистую шубу. В ходе непродолжительного расследования подозреваемый был обнаружен неподалеку при попытке спрятать вещественные доказательства (останки похищенных сосисок). В итоге вора отпустили без предъявления каких-либо требований — но уже с набитым желудком.

«Мы надеемся, что все начинают сезон барбекю в полной безопасности!» — говорится в сообщении.

