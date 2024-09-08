Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что России предстоит еще большая работа перед тем, как можно будет заявлять об окончании СВО, сообщили РИА Новости.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в видео, выложенном в телеграм-канале, заявил о победе России на СВО. Подобной точкой зрения генерал делится не в первый раз. Спикер поясняет, что в ходе спецоперации произошел значимый момент, когда ВСУ уже не смогут восстановить силы, чтобы нанести удар. Армия России планомерно зачищает территории и продвигается вперед. Конечный итог спецоперации предопределен.

На пресс-конференции Дмитрия Пескова попросили прокомментировать, согласен ли он с точкой зрения генерала Алаудинова о победе России на СВО.

«Еще многое предстоит сделать», — отметил Песков.

Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Безопасность России находилась под угрозой, поэтому было необходимо экстренно принимать меры. На Донбассе мирные жители страдали от геноцида со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что ВСУ подтягивают новые батальоны в Курскую область.