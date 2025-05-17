Песков отреагировал на заявления о телефонном разговоре Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о телефонном разговоре между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который анонсирован на понедельник, 19 мая, сообщил РБК.

Пресс-секретарь Песков отметил, что в настоящее время в Кремле ведется подготовка к разговору в телефонном режиме лидеров двух стран. Другой информации спикер не предоставил.

О возможном разговоре в соцсетях сообщил американский президент. Он выразил надежду, что переговоры позволят достичь единства относительно необходимости прекратить боевые действия сроком на 30 дней. Дональд Трамп заявил, что также намерен связаться по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.

Издание напомнило, что Дональд Трамп в должности президента США в 2025 году созванивался с Путиным два раза — в феврале и марте.

Ранее сообщалось, что Орбан заявил о приоритетности личной встречи Путина и Трампа для мира на Украине.