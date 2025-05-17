Орбан заявил о необходимости личной встречи Путина и Трампа для мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что окончательное разрешение украинского конфликта станет возможным только после проведения личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Таким мнение он поделился в эфире программы «Факты» на телеканале ТV2.

По словам политика, текущих переговоров между Россией и Украиной недостаточно для достижения глобального урегулирования украинского кризиса.

«Добиться мира можно будет только в том случае, если президент Трамп продолжит свою мирную инициативу. Он уже вел переговоры с Зеленским, и пришло время сесть за стол переговоров с президентом России», — сказал Орбан.

Он добавил, что за последние три года заключение мира могло произойти в любой день. Премьер-министр добавил, что сам проводил переговоры и с представителями Киева, и с представителями Москвы.

Также венгерский премьер считает, что для достижения мира необходимо возобновить диалог не только между сторонами конфликта, но и на международном уровне, в том числе с участием Европы.

Ранее издание Euractiv сообщило, что Венгрия и Словакия впервые поддержали 17-й пакет санкций против России.