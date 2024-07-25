Песков: переговоры с Зеленским запрещены законом, но РФ готова идти на уступки

Вопрос переговоров российской делегации с Украиной под представительством президента Владимира Зеленского непростой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщили РИА Новости .

Песков отметил, что Россия готова к переговорам. Однако возникает ряд сложностей. Во-первых, Кремль еще не понял, какую позицию занял Киев: готовы ли представители правительства начинать мирное урегулирование конфликта. Стоит учитывать, что Киев не может принимать самостоятельные решения без указов своих партнеров.

«Сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов. Потому что пока, вы видите, очень разные заявления звучат. И пока не совсем понятно», — отметил Песков.

Во-вторых, Украина на законодательном уровне запретила любые переговоры с Россией. Это тоже один из важных юридических нюансов, который необходимо разъяснить перед любыми встречами. В-третьих, срок действия полномочий президента Зеленского завершился в мае. Юридически подпись Зеленского может не иметь легитимности.

«С юридической точки зрения эта проблема на повестке дня, но с практической точки зрения мы открыты для достижения наших целей путем переговоров. Поэтому здесь возможны разные варианты», — ТАСС цитирует Дмитрия Пескова.

Ранее сообщалось, что насильственно мобилизованные граждане Украины демонстрируют свою незаинтересованность в победе в зоне СВО и приходят в расположение совершенно не подготовленными.