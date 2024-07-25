RTBF сообщает, что украинские новобранцы не хотят воевать. Добровольцев в батальон, с представителями которого общалась корреспондент бельгийского телеканала, не было давно. Пользы от мобилизованных нет.

Корреспондент беседовала с украинскими бойцами 49-го стрелкового батальона. Командир подразделения Василина призналась, что бойцы не хотят воевать.

«Мы понимаем, что некоторые из них просто не хотят. У них была своя жизнь, семья. Почти три года боевых действий выматывают», — призналась командир подразделения Василина.

С начала СВО в батальон приходили преимущественно добровольцы. Теперь многих из них нет в живых. Некоторые получили серьезные ранения. Сейчас идти добровольно воевать практически никто не хочет. Украина проводит насильственным методом мобилизацию, однако принятые меры оказываются неэффективными. Люди не испытывают энтузиазма от поставленных боевых задач.

Командир подразделения Василина уверена, что мобилизация на Украине должна проходит другим способом. Прибывшие в расположение новобранцы ничего не умеют, хотя они проходят подготовку. Командованию приходится учить их заново. Времени на это нет. К тому же есть дефицит снарядов.

Новобранец с прозвищем «Химик» рассказал, что вышел на улицу, у него проверили документы и забрали для отправки на СВО.

«Обычно каждое утро я уходил на работу, но в тот же вечер я был на пути в лагерь», — рассказал украинский новобранец.

В батальоне находятся почтальон, повар, каменщик, музыкант и заключенный.

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