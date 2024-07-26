Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков встретился с участниками Фестиваля новых медиа и напомнил им об истории России, сообщил Телеграм-канал « Мастерская новых медиа ». Спикер отметил, что покинувшая Россию после 1917 года творческая интеллигенция потом вернулась на Родину и внесла невосполнимый вклад в ее благополучное развитие.

Россию покидали многие представители интеллигенции тех времен: ученые и писатели, чьи фамилии теперь изучают современные дети в рамках школьной программы. Спикер провел параллель с современной ситуацией. Нет необходимости доказывать Западу свою точку зрения или в чем-либо переубеждать. Сейчас на Западе господствует чувство ненависти по отношению к России. Однако, как показывает история, так не будет продолжаться вечно.

«И большинство из них удалось уговорить вернуться, и они принесли родине много пользы. А те, кто были настоящие враги, они так там и сгинули. Каждый сгинул по-разному. Это наша история», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

Дмитрий Песков напомнил также, как были вынуждены жить покинувшие Россию интеллигенты. Лишь некоторым удавалось продолжать творить. Многие бедствовали. В начале тридцатых годов, вернувшись, они уже уговаривали своих соотечественников последовать их примеру.

Ранее сообщалось, что Песков назвал фашистами азовцев, которые расстреляли беззащитного пленного из РФ.