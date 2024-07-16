Песков назвал фашистами азовцев, которые расстреляли беззащитного пленного из РФ

«Фашисты есть фашисты», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинских военных, которые совершают подобные правонарушения по отношению к российским пленным, необходимо уничтожать. Спикер отметил, что военнослужащие России так и поступают, когда оказываются на передовой.

Дмитрий Песков уверен, что все виновные в жутких преступлениях будут привлечены к ответственности. Российские следователи вносят поступившую информацию о таких случаях в специальную базу. Подобная работа ведется не первый год.

«Наши следователи работают, очень кропотливо собирают все эти факты абсолютно бесчеловечных зверств», — сказал пресс-секретарь президента журналистам.

Фашисты не заслуживают по отношению к себе гуманного отношения, отметил спикер.

Инцидент с публичным расстрелом беззащитного российского пленного ранее прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который призвал ввести тотальные казни бойцов ВСУ.

Ранее мы сообщали, что Песков проинформировал о возросшем числе украинцев, которые выступают за мирные переговоры с Россией.

* Террористическая организация, запрещенная в России.