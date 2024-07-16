Песков назвал фашистами азовцев, которые расстреляли беззащитного пленного из РФ
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал видео публичной казни российского военнослужащего, опубликованные в Телеграм-канале украинского батальона «Азов»*. Песков назвал азовцев фашистами, сообщил ТАСС.
«Фашисты есть фашисты», — отметил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинских военных, которые совершают подобные правонарушения по отношению к российским пленным, необходимо уничтожать. Спикер отметил, что военнослужащие России так и поступают, когда оказываются на передовой.
Дмитрий Песков уверен, что все виновные в жутких преступлениях будут привлечены к ответственности. Российские следователи вносят поступившую информацию о таких случаях в специальную базу. Подобная работа ведется не первый год.
«Наши следователи работают, очень кропотливо собирают все эти факты абсолютно бесчеловечных зверств», — сказал пресс-секретарь президента журналистам.
Фашисты не заслуживают по отношению к себе гуманного отношения, отметил спикер.
Инцидент с публичным расстрелом беззащитного российского пленного ранее прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который призвал ввести тотальные казни бойцов ВСУ.
Ранее мы сообщали, что Песков проинформировал о возросшем числе украинцев, которые выступают за мирные переговоры с Россией.
* Террористическая организация, запрещенная в России.