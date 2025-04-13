Песков раскрыл информацию о доходах своей супруги

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в документальном фильме Первого канала «Она» заявил, что зарабатывает меньше своей супруги, сообщил ТАСС.

По данным агентства, фильм приурочили 50-летию спортсменки Татьяны Навки. Известная фигуристка занимается организацией ледовых шоу. Ее супруг Дмитрий Песков участвовал в съемках фильма. Он отвечал на ряд вопросов. Так, журналист обратился с вопросом, больше ли жалование Навки по сравнению с заработной платой Пескова.

«Да, конечно», — ответил Песков на вопрос, больше ли, чем у него, жалованье Навки.

Дмитрий Песков отметил, что у них хорошие заработные платы. Татьяна Навка же считает, что супруг преувеличивает ее роль в пополнении семейного бюджета. Заявления Пескова, что он живет за счет супруги, Татьяна Навка считает преувеличением и иронией.

Песков высказал мнение, что 10 лет совместной жизни внесли свои отпечатки. Например, раньше Татьяна Навка совершенно не следила за новостной повесткой. Теперь же она проявляет заинтересованность ко многим событиям. Кроме того, фигуристка стала еще большим патриотом. Она считает, что президента РФ стоит защищать еще более тщательно, о чем периодически отмечает в разговорах с супругом.

Ранее Песков рассказал, что Киев не соблюдает мораторий на удары или не контролирует свои ВС.