Киевский режим либо намеренно игнорирует установленный мораторий о прекращении ударов по критически важным объектам, либо не имеет контроля над собственными вооруженными силами. Таким мнением в интервью журналисту Павлу Зарубину поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, оба предполагаемых сценариев представляют собой катастрофическую ситуацию.

«Чего стоит только временный мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Здесь два варианта: либо киевский режим не хочет соблюдать этот мораторий, либо не может держать свои части, своих военных под контролем», — сказал Песков.

С предложением прекратить атаки на критически важную инфраструктуру в марте выступил президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер поддержал эту идею и отдал указание военнослужащим ВС РФ прекратить атаки по критически важным объектам сроком на 30 дней.

Сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский также выступил за реализацию этой инициативы, однако ситуация с ударами ВСУ говорит об обратном. Министерство обороны РФ регулярно сообщает о продолжающихся атаках со стороны Украины по объектам промышленности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил намерение Владимира Путина и Дональда Трампа провести встречу.