Песков рассказал, как изменился график Путина после атаки БПЛА на Сочи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ночная атака БПЛА на Сочи не стала причиной для внесения корректировок в графике российского лидера, сообщил ТАСС.

По информации СМИ, президент РФ находится в Краснодарском крае. 8 сентября глава государства подключился к онлайн-саммиту БРИКС. Журналисты обратились с вопросом, как атака на регион отразилась на рабочих планах президента. Дмитрий Песков проинформировал, что все встречи проходят в соответствии с графиком.

«График президента не изменен. Он реализуется по плану», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале проинформировал, что в результате атаки БПЛА на регион погиб мужчина. В момент атаки ВСУ он находился за рулем автомобиля. Глава региона принес слова соболезнования и распорядился оказать семье погибшего помощь.

На место падения БПЛА прибыли представители экстренных служб, которые фиксируют последствия атаки противника. Мэр Сочи Андрей Прошунин в своем телеграм-канале сообщил, что в курортном городе поврежден мемориал советскому летчику Сергею Троепольскому. Известно также, что в Адлерском районе пострадала инфраструктура частного сектора: фасады, крыши, окна и заборы.

Ранее Песков рассказал, что Путин не может позволить себе уйти в отпуск на 7 октября в честь своего дня рождения.