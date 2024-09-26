Песков: Россия не планирует наращивать свои ядерные арсеналы

Спикер отметил, что на Совбезе российская сторона не посылала сигнал о намерении наращивать свои ядерные арсеналы. Дмитрий Песков также отметил, что внесенные изменения в ядерную доктрину — это посыл недружественным странам, сообщило РИА Новости. Он уверен, что на Западе есть политики, которые всегда серьезно относились к любым заявлениям о ядерном вооружении, сделанным президентом Владимиром Путиным.

На данный момент корректировки в основы госполитики по ядерному сдерживанию сформулированы, однако решение об их публикации еще не принято. Россия не скрывает свой ядерный потенциал. Эти данные открыты для всего мира. Однако в РФ всегда обращали внимание на сдерживающую роль вооружения в современном мире. Запад должен осознавать, что в случае угрозы Кремль будет принимать серьезные решения. Не имеет значения, каким именно вооружением или способом противник нанесет удар.

«Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными», — сказал Песков журналистам.

Ранее Медведев объяснил на латыни изменения ядерной доктрины России.