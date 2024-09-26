Медведев объяснил «тупоголовым» на латыни изменения ядерной доктрины России

Напомним, в ходе обсуждения на Совбезе в среду, 25 сентября, изменений ядерной доктрины России президент Владимир Путин заявил, что Москва намерена, не раздумывая, применить ядерное оружие в случае применения агрессии извне против как России, так и соседней Белоруссии как страны-участника Союзного государства. Президент подчеркнул, что «все эти вопросы согласованы» с Минском.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя новые положения доктрины, высказался латинским крылатым выражением, процитировав древнеримского поэта-мыслителя Горация.

«Ну, а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare…» — написал Медведев в своем telegram-канале.

Перевод с латинского указанного высказывания выглядит так: «Гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера». Крылатая фраза подразумевает, что чью-либо силу начинают реально осознавать только, когда она была применена.

Ранее Медведев сыронизировал, что развернутый Россией над Белоруссией ядерный зонтик не может не порадовать соседние Польшу и страны Балтии. Последних политик сравнил с низкорослым африканским племенем пигмеев, иронично указав на их мизерную территорию.