Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что в настоящее время необходимости в проведении мобилизации нет в связи с большим количеством желающих людей вступить в ряды армии на контрактной основе.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что ежедневно в центры отбора на военную службу по контракту обращаются сотни людей. Из-за большого количества добровольцев на данный момент необходимости в проведении мобилизации нет. Спикер добавил, что в рамках контрактов военнослужащие РФ получают «серьезные деньги».

«О мобилизации речи никакой не ведется», — заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что добровольцы сначала проходят тщательную подготовку. Только после этого этапа их отправляют в зону СВО для выполнения боевых задач.

В РИА Новости отметили, что в настоящее время в их редакции проходит практику 16-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова. Вопрос о мобилизации Дмитрию Пескову адресовала девушка. В 12-летнем возрасте жительница Луганска участвовала в акции, в рамках которой в ООН отправили призыв защитить детей Донбасса от агрессии ВСУ. За это ее имя было внесено в базу украинского националистического сайта «Миротворец».

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья напомнили о работе центра отбора на военную службу по контракту.