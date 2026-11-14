Министр торговли Башкирии отправился в Афганистан в составе делегации РФ

Министр торговли и услуг Республики Башкортостан Константин Климин возглавил региональную группу в рамках официальной правительственной делегации России в Афганистан, общую координацию которой осуществляет вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Главной задачей деловой миссии стал поиск новых каналов сбыта для башкирских товаропроизводителей и развитие прямого торгово-экономического взаимодействия с рынками Исламского Эмирата, об этом сообщает издание Коммерсантъ .

Переговоры в Кабуле с руководством Минпромторга Афганистана

В рамках рабочей программы в Кабуле Константин Климин провел встречи с чрезвычайным и полномочным послом России в Афганистане Дмитрием Жирновым, а также с министром промышленности и торговли Афганистана Нуруддином Азизи. Участники переговоров детально обсудили перспективы двусторонней торговли и практические шаги по выводу продукции из Башкортостана на афганский рынок.

Состав бизнес-делегации и номенклатура экспортных поставок

По данным пресс-службы правительства Башкирии, вместе с министром в поездку отправились представители пяти крупных предприятий республики: ООО «Башкирский завод кормовой продукции», ООО «Новые промышленные технологии», сельскохозяйственного кооператива имени Салавата, ООО «Самирель» и АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод». В настоящее время стороны прорабатывают возможность организации поставок из Башкирии в Афганистан современной промышленной техники, халяльных колбасных изделий, а также кормов для племенных животных.