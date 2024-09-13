Посол Антонов: США не смогут уйти от ядерного конфликта в случае провокации

Америка питает иллюзии, когда думает, что ядерное противостояние не затронет ее территории. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова передает KP.RU .

Россия неоднократно подчеркивала, что ядерного конфликта между Россией и США не может быть: в этом случае ни одно государство не выйдет «победителем». При этом само решение и реализация приведут к миллиардам бессмысленных жертв. По словам Антонова, в Америке при этом считают иначе, слово конфликт такого масштаба не затронет ее земли.

«Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис — американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех. Поэтому мы постоянно говорим: не надо играть с этой риторикой», — резюмировал Антонов.

Отметим, что недавно президент РФ Владимир Путин допускал, что Россия изменит свою ядерную доктрину.

Ранее сообщалось, что депутат Толмачев считает, что Пентагон «играет» с ядерным оружием без осознания последствий.