Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что намерение НАТО принуждать Украину продолжать конфликт с Россией негативно отразится на самом же альянсе, сообщили РИА Новости .

Спикер отметил, что НАТО воюет с Россией в прямом и переносном смысле. В настоящее время военный альянс намерен продолжать это противостояние. Дмитрий Песков предупредил, что НАТО придется столкнуться с последствиями своей политики.

Бессмысленная война выгодна НАТО, поэтому представители альянса препятствуют Украине согласиться на мирное урегулирование конфликта.

«Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны», — заявил Дмитрий Песков.

Спикер добавил, что в последние несколько недель уровень напряжения вокруг российско-украинского конфликта значительно вырос. Этот процесс происходит искусственно. В первую очередь ситуацию накаляют в США. Действия Белого дома поддерживают также некоторые лидеры европейских стран. Кремль принимает ко вниманию все воинственные заявления, сделанные западными политиками.

Ранее мы сообщали, что Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о переговорах России с Украиной в Саудовской Аравии.