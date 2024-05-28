«Много рассуждалок»: Песков отреагировал на слухи о переговорах РФ с Украиной в Саудовской Аравии

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил корреспонденту RT , что планов по проведению конференции по мирному урегулированию украинского конфликта в Саудовской Аравии нет, тем более, пока не обсуждается участие в этом мероприятии России.

Все вопросы по переговорам и проведению соответствующей конференции за границей пока предварительные, находятся на стадии обсуждения. Пока точно неизвестно, когда и где проведут это политическое событие. Пресс-секретарь президента России не смог подтвердить, что по этой части у Москвы имеются планы.

«Это все пока гипотетические обсуждения, сейчас очень много рассуждалок на эту тему со ссылкой на какие-то эфемерные источники... вообще речь не идет (о переговорах в Саудовской Аравии. — RT) в настоящий момент», — сказал он.

К тому же, если Россия откажется присутствовать на переговорах, то это делает бессмысленными любые подобные разговоры и планы.

Напомним, что слухи о переговорах России по украинскому кризису распространились после публикации материала в Bloomberg. Там отметили, что конференция может состояться осенью на площадке Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что российский президент высказался о легитимности украинской власти.