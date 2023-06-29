Песков заявил, что не видит предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Россия готова к обсуждению украинского конфликта на дипломатическом уровне, но в настоящий момент такой возможности нет.

Дмитрий Песков отметил, что президент поставил четко сформулированные задачи, которые необходимо реализовать в ходе проведения СВО.

«Для России главное достижение тех целей, которые перед нами, которые были сформулированы президентом», - заявил Дмитрий Песков.

Россия стремится к тому, что начать переговорный процесс, но в настоящее время это невозможно. Именно поэтому спецоперация продолжается. Сомнений нет, что все поставленные президентом цели будут достигнуты.

Дмитрий Песков также ответил на ряд других вопросов. В частности, рассказал об итогах встречи между помощником президента РФ Юрием Ушаковым и посланником папы Римского кардинала Маттео Дзуппи.