Пестерь из землянки: как берестяной короб времен 400-летней осады Троице-Сергиевой лавры рассказывает о быте защитников

Участники экспедиции извлекли короб из землянки, в которой в период с 1608 по 1610 год проживали защитники монастыря, выдерживавшего осаду в Смутное время. Специалисты предполагают, что данное изделие использовалось для переноски пищевых продуктов. Бактерицидные характеристики бересты, обеспечивающие сохранность содержимого, обуславливают популярность аналогичных изделий даже в современную эпоху.

«Такие кузова чаще использовались как рюкзаки и носились на спине: к задней стенке крепили лямки из веревок или кожи. Также это могли быть сумки, к краям которых приделывали ручки. На нашем коробе, к сожалению, не сохранилось никаких следов лямок или ручек, поэтому его бытовое назначение не вполне ясно», — отметила младший научный сотрудник Института археологии РАН Мария Яковчик.

Подобные плетеные емкости, известные также под термином «пестерь», применялись для транспортировки овощей, фруктов, ягод и грибов. Выбор бересты в качестве основного материала объясняется совокупностью ее природных преимуществ: широкой распространенностью, гибкостью, высокой прочностью и антимикробными свойствами, которые предотвращали преждевременную порчу продуктов.

«Короб из Троице-Сергиевой лавры датируется началом XVII века, однако это не самый древний экземпляр: в Новгороде похожий кузов с крышкой был найден в слоях XIV века. Кроме того, такие „рюкзаки“ и „сумки“ продолжали использоваться в народном быту и в последующие столетия, вплоть до нашего времени — настолько они были удобны в хозяйстве», — добавила Мария Яковчик.

