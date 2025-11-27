Амфибия из Крыма и испытатель «Бурана»: пополнение музея Подмосковья тремя легендарными самолетами стало событием

Первым приобретением стала амфибия Бе-12 «Чайка», проходившая службу в Крыму. После распада Советского Союза самолет оказался за пределами России, но в 2014 году был возвращен на родину. В прошлом году музей выкупил этот летательный аппарат и организовал его транспортировку в Подмосковье. В настоящее время специалисты готовят летающую лодку к комплексной реставрации.

Вторым ценным экземпляром стал бомбардировщик Су-24 одной из ранних модификаций, произведенный в 1977 году. Машина эксплуатировалась в Летно-исследовательском институте имени М. М. Громова, где принимала участие в испытательных программах, включая работы по проекту «Буран». На данный момент самолет полностью отреставрирован, а весной на его поверхность нанесут соответствующие технологические надписи.

Завершает трилогию пополнений сверхзвуковой высотный самолет-разведчик МиГ-25БР. Эта машина, способная развивать скорость до 3000 км/ч и удерживающая мировой рекорд высоты полета (37 650 метров), представляет исключительную редкость — в мировых коллекциях сохранилось лишь три таких экземпляра.

