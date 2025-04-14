Петербуржец сообщил в полицию, что разбил голову мужчине молотком, и сбежал

Источник РЕН ТВ сообщил, что в Санкт-Петербурге мужчина проинформировал сотрудников правоохранительных органов о нанесении травм мужчине. Место происшествия он покинул. Теперь его разыскивают.

Собеседник рассказал, что мужчина самостоятельно обратился в отделение полиции и написал заявление. Он сообщил, что в целях самообороны разбил голову мужчине.

«В полицию поступило заявление от местного жителя, что он разбил молотком голову мужчине при самообороне», — сказал собеседник.

Источник сообщил, что сотрудники правоохранительных органов прибыли на место конфликта. Там они обнаружили 40-летнего пострадавшего с раной головы и живота. Мужчине понадобилась экстренная госпитализация. По информации издания, у него пробита голова. Медики диагностировали открытую рану теменно-затылочной области с повреждением вещества головного мозга. Кроме того, потерпевшему нанесли колото-резаную рану. У него травмированы брюшная и грудная полости.

По данным издания, теперь сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который написал заявление о самообороне. На данный момент удалось установить его личность. Это 18-летний местный житель Петербурга.

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