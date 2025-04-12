Возлюбленная в Петербурге изрезала ножом актера Театра им. Ленсовета

В Санкт-Петербурге произошло нападение на актера Театра имени Ленсовета Илью Деля. Его возлюбленная нанесла ему ножевые ранения. Об этом передает телеканал 78.ru.

Согласно предварительной информации, у артиста и его спутницы, актрисы театра комедии Александры Дроздовой, возник конфликт. В какой-то момент 26-летняя девушка взяла нож и нанесла им удары в грудь и руку молодого человека.

Потерпевший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, а женщина, совершившая нападение, была доставлена в отделение полиции.

В числе недавних работ Деля — картина «Пророк. История Александра Пушкина». Дроздова, помимо театральных ролей, также появилась в нескольких кинолентах и телесериалах. В театре имени Ленсовета не стали раскрывать детали произошедшего, но сообщили, что в сегодняшнем спектакле «Театральный роман» Деля не будет участвовать.

Ранее сообщалось, что тело напавшего на полицейских в Чечне парня выставили на площади Ачхой-Мартана.