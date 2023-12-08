Певец Марк Тишман признался в обмане поклонников

Образ певца Марка Тишмана на празднике, организованным платформой «Яндекс Музыка», запомнился брутальностью. Черный строгий костюм, черные солнцезащитные очки, новые татуировки и благородные черты лица - все это лишь дополняло эффектный образ. Однако, портал «Дни.ру» узнал, что исполнитель кое в чем ввел в заблуждение своих поклонников.

На лице певца появились татуировки. Под глазом - мотивационная надпись «Свети», а с другой стороны - цифра 22. Ранее на теле певца зрители не замечали тату, поэтому это вызвало интерес публики. Певец признался корреспонденту «Дни.ру», что он никогда не наносил татуировки. А то, что увидели зрители концерта «Яндекс Музыки» - это наколки, просто очень реалистичные.

«Они выглядят реалистично, то смываются через несколько недель. Настоящих татуировок у меня на теле нет», - рассказал певец Марк Тишман

В концертном зале певец сидел возле коллеги Юлии Паршуты. Певица выглядела не менее эффектно. Сексуальный наряд, красивый макияж и проникновенный взгляд. В нынешнем году звездная пара выпустила много песен, которые быстро стали популярными. Больше всего поклонников интересует, являются ли они коллегами или все же влюбленными? На этот вопрос пара ни разу серьезно не ответила, оставляя еще больше поводов для догадок.