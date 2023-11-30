Певица Чеботина раскрыла, в каких отношениях состоит с Филиппом Киркоровым

Поклонники считали, что если Люся Чеботина потеряет свою популярность, то сразу станет неинтересной для Филиппа Киркорова. В окружении звезды всегда те исполнители, которые считаются большими звездами. Возникает ощущение, что Киркоров не будет общаться с менее успешными людьми.

Певица считает, что образ Филиппа Киркорова никак не совпадает с тем, какой он человек в обычной жизни. Он общается с простыми людьми, не обращая внимание на их статус или популярность среди народа. Люся Чеботина считает, что для певца намного важнее, есть ли у него с человеком общие интересы и увлечения.

Ранее многие звезды в своих интервью рассказывали о том, что Филипп Киркоров может быть настоящим и верным другом. Он поддержит в тяжелую минуту и оказывает помощь любого характера. Певицы Ани Лорак и Анна Асти восторженно рассказывали о его широкой душе.