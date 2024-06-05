Певица Девятова поблагодарила президента РФ за здравость в отношении «радужной повестки»

Спикер поблагодарила президента России за здравое отношение к данному вопросу и решению проблемы на законодательном уровне. Певица не понимает, как можно ребенку предложить выбрать, какого он пола. Есть божий закон, согласно которому человек рождается либо мальчиком, либо девочкой. Повлиять на природные процессы невозможно.

«Я не понимаю. Для меня это какая-то бесовщина», – сказала Девятова.

ЛГБТ* певица назвала всемирной проблемой, которая на грани катастрофы. Дискуссировать об этом можно долго. Однако отрицать невозможно, что дети рождаются в любви. Для процесса требуется присутствие женщины и мужчины. Не стоит нарушать законы природы и пропагандировать обратное.

«Ну не придумал Господь Бог любить мужчину с мужчиной – и появляются там дети», – отметила певица.

Марина Девятова рассказала, что у нее есть сын и дочь. Она хочет радоваться появлению внуков. Надеется, что дочь станет хорошей женой, а сын — опорой своей супруге и Отчизне. В этом и заключается женское счастье. Те, кто придерживается на Западе других доктрин, будут часто обращаться к психологам. Их эмоциональное состояние не может быть стабильным.

«Это не свобода, это иллюзия свободы, у которой обязательно, может быть, не сейчас, но через несколько поколений будут последствия, в первую очередь психические», – пояснила Марина Девятова.

Певица, чей племянник находится в зоне СВО, также рассказала об отношении к публичным людям, кто против спецоперации.

Ранее мы сообщали, что телеведущую Анастасию Ивлееву оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду.

*Росфинмониторинг внес запрещенное в РФ движение ЛГБТ в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

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