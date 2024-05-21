Участника скандальной вечеринки Ивлеевой оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду*

Музыкант Павел Бабак попался на пропаганде нетрадиционных ценностей* и был наказан «рублем». Об этом сообщает сайт aif.ru со ссылкой на суды общей юрисдикции Москвы.

Суд столицы оштрафовал Бабака на 200 тысяч рублей по статье КоАП РФ о пропаганде движения ЛГТБ*. Подробности о том, где музыкант оступился, не приводятся. Известно, что он участвовал в вечеринке Анастасии Ивлеевой в декабре 2023 года, но связано ли это с тусовкой неизвестно.

Напомним, что саму организаторшу вакханалии в Москве, Настю Ивлееву, оштрафовали на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации российской армии. Однако этот протокол составили из-за публикации в 2022 году. После этого случая блогер удалила все свои посты из соцсети и дала откровенное интервью, где призналась в тайной поездке на Донбасс. Тем не менее ей до сих пор непросто восстанавливать прежние контракты и возвращаться к работе, в отличие от участников ее скандальной вечеринке.

Так, рэпер Vacio по слухам сбежал из России, хотя обещал отслужить в армии. Киркоров и Лолита вернулись в строй, а Собчак вышла «сухой из воды».

Ранее сообщалось, что Инстасамка может избежать наказания за долги по налогам.

*ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено на территории страны