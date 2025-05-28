Психолог Масолова назвала причины популярности Кадышевой у молодежи

По словам психолога Елены Масоловой, представители молодого поколения, которые сегодня стали активно слушать классический репертуар народной артистки РФ Надежды Кадышевой, в действительности делают это с большой долей иронии. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она уточнила, что в основе интереса зуммеров и миллениалов к творчеству Кадышевой лежит стеб, то есть увлечение тем, что в обычных условиях привлечь внимание не может. Таким образом, молодежь воспринимает песни певицы с юмором, а не проявляет искренний интерес к подобной народной музыке.

По мнению эксперта, увлечение репертуаром Кадышевой и аналогичные тренды дают возможность молодым людям справляться с накопившимся эмоциональным напряжением относительно безобидным способом. Данное напряжение появляется в связи с событиями, происходящими как в России, так и за ее пределами.

Ранее эксперт объяснила, почему в России распространяется феномен Кадышевой.