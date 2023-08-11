Певица Лобода приехала в Варшаву для передачи помощи беженцам, но «нарвалась» на критику

Певица Светлана Лобода приехала в крупнейший центр беженцев в Варшаве, где находятся ее соотечественники из Украины. Несмотря на то, что некоторые люди были благодарными звезде за привезенные вещи, многие начали критиковать ее действия в негативной тональности, пишет украинское агентство « УНИАН ».

Украинская певица выступала на территории Родины, но особую популярность получила именно после переезда в Россию в 2014 году. Ее хит «Твои глаза» стал началом развития блистательной карьеры.

Певица проводила концерты по всем городам РФ, но после объявления спецоперации резко начала поддерживать Украину. В одном из интервью рассказала, что не догадывалась, что все годы, начиная с 2014, РФ обстреливала Донбасс.

«Недавно кричала, что Путин хороший», – украинские беженцы оказались не рады соочественнице Светлане Лободе

Теперь резко ставшая проукраинских взглядов Лобода поехала в польский лагерь беженцев. Привезла вещи: спортивное снаряжения для развития детей, бытовую технику. Некоторые украинцы начали кричать, что раньше она поддерживала Путина и говорили, что он хороший, а теперь приехала к ним в гости. Такую доброту люди назвали «показательной». Эксперт Богдан Безпалько ранее объяснил, почему украинцы больше не восхищены Лободой, которая дает концерты на русском языке.