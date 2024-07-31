Певица Ортман считает Пугачеву хорошей ресторанной певицей, но не эталоном

Певица и телеведущая Ирина Ортман призналась, что никогда не считала Аллу Пугачеву эталоном, пишет интернет-издание «Абзац» .

Певица допускает, что некоторые коллеги возмутятся подобным заявлением. Однако Ирина Ортман всегда считала Примадонну хорошей ресторанной певицей, но не более. Пугачева была отличной артисткой. Она умела преподнести песню так, чтобы ее звучание тронуло души людей. К тому же весь ее репертуар — это истории о жизни.

Телеведущая Ортман также опровергает распространенное мнение, что раньше на эстраде было только две известные певицы — Алла Борисовна и София Ротару.

«Нет, нет! Была масса [артистов]. [Татьяна] Анциферова как пела! Как богиня. В моем доме звучали песни [Юрия] Антонова, а не Пугачевой», — сказала Ортман.

Алла Пугачева покинула Россию после начала СВО. В тот период эстрада разделилась на два лагеря. Одни публично критиковали действия правительства РФ и не скрывали негативного настроя по отношению к россиянам. Другие с первых дней поддерживали СВО. Ирина Ортман считает, что поклонники обязаны знать гражданскую позицию своего кумира.

«Мы, артисты, как и политики, – слуги народа. Это выражение не любят артисты, но я скажу: мы обслуживающий персонал. Мы развлекаем народ, и никакие мы не звезды», — уверена певица.

Певица Ортман уверена, что артисты должны быть ближе к народу.

Ранее сообщалось, что за замком певицы Пугачевой в деревне Грязь присматривает прислуга.