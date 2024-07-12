Соседка Пугачевой и Галкина рассказала о судьбе замка в деревне Грязь

Соседка Аллы Пугачевой и Максима Галкина* рассказала, кто проживает в элитном замке, пока пара кочует по свету. Подробности выяснил корреспондент aif.ru , побывавший в деревне Грязь.

Как оказалось, замок чахнет, стоит с признаками увядания среди обычных сельских огородов и выглядит максимально неуместно. Тем не менее, на территории всегда аккуратный газон, рядом стоят какие-то машины, явно не из высшего класса. Предполагают, что за замком следит прислуга.

Соседка звезд рассказала, что никто известный к замку давно не приближался, включая хозяев и их родственников. Женщина подтвердила догадку журналистов: в роскошном особняке проживает охрана, садовники и уборщицы.

«Раз в месяц приезжала фирма, человек 15 выходили из автобуса со своими пылесосами, щетками, швабрами, и отправлялись наводить чистоту в замке», — отметила еще одна жительница деревни.

Теперь замок отдан на проживание прислуги, но практически сдан в бесплатное пользование, лишь бы место поддерживали в порядке. Вероятно, звезды еще рассчитывают продать недвижимость. Риэлтор Алина Правоторина отметила АиФ, что сделать это будет нереально. Обычно так и бывает, когда богачи строят нечто экзотическое в неподходящем для этого месте.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева переехала с детьми в Юрмалу и выпросила на жилье скидку.

*лицо, признанное иноагентом на территории России