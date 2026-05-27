Певица Полина Гагарина против Совета ЕС: суд зарегистрировал иск артистки

В судебные инстанции Евросоюза поступило новое исковое заявление от российской исполнительницы Полины Гагариной. Как проинформировала пресс-служба Суда Европейского союза общей юрисдикции, ведомство официально заверило регистрацию очередной жалобы, где ответчиком значится Совет Евросоюза, сообщил ТАСС.

Поводом для разбирательства, по данным издания, послужило внесение певицы в перечень лиц, попавших под ограничения в рамках 14-го пакета санкций ЕС. Ранее артистка уже пыталась оспорить эти меры — первый иск датируется 2024 годом. Однако вердикт по нему до сих пор не оглашен.

«25 мая Суд ЕС общей юрисдикции зарегистрировал подачу иска госпожи Гагариной против Совета ЕС», — сообщила пресс-служба.

Издание KP.RU обратило внимание, что ограничения со стороны Брюсселя продолжают расширяться. Под рестрикции в последнее время попадают не только деятели культуры, но и представители российских СМИ. В частности, в санкционных списках оказались ведущая программы «Время» Екатерина Андреева, журналист Павел Зарубин и другие известные личности.

