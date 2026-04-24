«У меня нет счетов в ЕС»: Тимати отреагировал на попадание в санкции ЕС

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), вновь оказался в центре внимания, но на этот раз не из-за нового клипа или скандала, а из-за политики. 23 апреля Европейский союз (ЕС) утвердил 20-й пакет санкций против России, и в этот список попали 117 человек и 60 юридических лиц. Среди них оказался и известный музыкант, пишет The Voice.

Тимати, который уже давно привык к подобным новостям, отреагировал на это с удивительным спокойствием, а точнее — с долей иронии.

После объявления санкций рэпер вышел на связь в своих социальных сетях и заявил, что новые ограничения его никак не коснутся. Главный аргумент: у него нет недвижимости за границей и нет банковских счетов в Евросоюзе. Поэтому, по его словам, санкции ЕС для него — это пустой звук, который не способен повлиять ни на его жизнь, ни на его бизнес.

Напомним, что творческие связи музыканта с Западом когда-то были довольно крепкими. В 2008 году он записал совместный трек Forever с исполнителем Mario Winans, а затем выходили его фиты со знаменитыми рэперами Snoop Dogg и Busta Rhymes.

