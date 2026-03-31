Пила раздора за 25 тыс. руб.: в Кузбассе 55-летний мужчина украл инструмент из гаража покойного брата

Пресс-служба регионального ГУ МВД проинформировала об инциденте в Кузбассе: 55-летний житель Киселевска украл из гаража пилу умершего брата стоимостью 25 тыс. руб., сообщил VSE42.RU .

По данным издания, женщина заметила, что из гаража пропала пила. Она проинформировала об инциденте сотрудников правоохранительных органов. Правоохранители вышли на след брата ее супруга, который умер незадолго до инцидента.

По версии следствия, 55-летний родственник в февральский вечер находился в состоянии алкогольного опьянения. Он сломал замок гаража, проник в здание и забрал пилу. Инструмент принес к себе домой с целью заготовки дров.

«Похищенное изъято», — указано в сообщении ведомства.

По данным издания, пилу вернули невестки подозреваемого. Теперь дело будут рассматривать в суде. Местного жителя Киселевска могут осудить на пять лет лишения свободы.

