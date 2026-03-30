«Перерыв на сладкое» с угоном: неизвестные украли 12 тонн шоколадных батончиков

Любовь к шоколаду может зайти слишком далеко. Неизвестные злоумышленники похитили грузовик с 12 тоннами шоколадных батончиков — это больше 413 тысяч шоколадок. Фура направлялась с завода в Италии в логистический центр в Польше, но пропала на маршруте длиной более тысячи километров. Об этом сообщает The New York Times.

Украденная партия была частью специальной линейки, приуроченной к «Формуле-1». Среди пропавшего — первый в истории шоколадный болид и плитки с символикой чемпионата. Расследование уже началось. В компании заявили, что решили предать случай огласке, чтобы привлечь внимание к проблеме изощренных краж грузов в Европе. У каждой украденной упаковки есть уникальный код, так что отследить «левые» батончики будет несложно. Продавцы, которые попытаются реализовать шоколад, быстро поймут, откуда он родом.

Вопрос теперь в том, куда отправились 12 тонн сладостей. Учитывая масштаб, вряд ли злоумышленники смогут тихо сбыть товар. Но пока поклонники «Формула-1»по обе стороны Атлантики гадают: удастся ли им попробовать новинки из той самой партии или их постигнет судьба растаявшего шоколада на нелегальном складе.

