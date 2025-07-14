Пилоты рисовали в небе смайлики: фестиваль «Крылья Пармы» посетили более 42 тыс. человек

В Перми прошел фестиваль «Крылья Пармы», в рамках которого певица Пелагея исполнила для гостей мероприятия известные композиции, а пилоты выполнили в небе оригинальные трюки, сообщил properm.ru.

По информации издания, мероприятие посетили более 42 тыс. человек. В преддверии выступления пилотов гости активно участвовали в мастер-классах и знакомились с новейшими разработками отечественных БПЛА. Зрителей развлекали пермские группы «Воскресение» и «Сплит», а также актер Театра-Театра Марат Мударисов. На территории функционировали зоны, где можно было подкрепиться.

По данным издания, авиашоу началось с выступления авиагруппы «Первый полет». Пилоты рисовали в небе смайлики и сердечки, будто благодарили зрителей за внимание. Представительница «Первого полета» Ирина Маркова рассказала, что принимает участие в мероприятии уже третий раз.

«Я с детства грезила полетами. Сегодня группа продемонстрировала фигуры из классики — петлю, вертикальную фигуру, как фонтанчик, вентилятор, это стилизация бочки. Я летала как классикой, так и фристайлом, то есть свободным стилем», — рассказала Ирина Маркова.

По данным издания, вскоре в небе появились военные летчики группы «Русские Витязи», которые исполнили трюки на самолетах класса «тяжелый истребитель» Су-35С. Пилоты изобразили в небе крылья ангела. После зрелищного воздушного шоу наставница проекта «Голос» певица Пелагея исполнила несколько композиций.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово возвращают билеты на фестиваль в Баку после замены артистов.