Российские туристы массово возвращают билеты на фестиваль в Баку после замены артистов

Однако Министерство культуры Азербайджана приняло решение отменить все мероприятия, связанные с российскими исполнителями. В результате более 30 российских артистов были заменены на малоизвестных азербайджанских музыкантов. При этом организаторы не успели обновить информацию во всех источниках, что привело к путанице среди покупателей билетов.

Российские туристы, купившие билеты на фестиваль, выразили недовольство тем, что из нового состава исполнителей они знают лишь 4-6 артистов. Это привело к массовому возврату билетов, стоимость которых варьируется от ₽4000 за место в фан-зоне до ₽226500 за VIP-Gold, причем цены указаны только за один день фестиваля, который продлится четыре дня.

Понимая потерю значительной части прибыли, организаторы пытаются привлечь на фестиваль исполнителей из стран СНГ, чьи имена знакомы российской публике.

Ранее сообщалось, что водителям назвали условие, при котором допускается покинуть место ДТП.