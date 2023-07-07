Пилоты «Шелкового пути» с большими сложностями преодолели первый спецучасток

Автогонщики «Шелкового пути» рассказали о сложностях, с которыми пришлось столкнуться во время соревнований. Поднялась пыль, и видимость была ограничена. Это не позволило членам экипажа получить удовольствие от заезда. К тому же постоянно была угроза столкновения с другими участниками. Увеличивался риск наезда на какой-либо овраг. Возможности идти на обгон не было ни у кого.

Первый спецучасток с большими возвышенностями и резкими поворотами на маршруте Казань-Уфа всеми участниками пройден успешно. Следующая цель – добрать до Уфы.

Ранее KazanFirst рассказывал, что участникам предстоит преодолеть 142 километра по местности Татарстана.