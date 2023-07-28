Пинг-понг и музыка Чайковского: В Пермском театре объединили творчество и спорт

В Пермском театре оперы и балета пройдет необычный спектакль, в котором актеры будут играть в пинг-понг под музыкальное сопровождение Петра Чаковского, сообщает properm.ru .

Театральная компания «Немхат» и Новое пространстве Театра Наций поставили креативную композицию, которую зрители могут увидеть на сцене Пермского театра оперы и балета. Актеры будут играть в пинг-понг. Параллельно музыкальный оператор должен подбирать подходящие спецэффекты – звук удара мяча об игровой стол или соприкосновения с ракеткой. В зависимости от момента игры постоянно меняется музыка. Прозвучит выборка из произведений Чайковского. Композиции будут резко «переключаться» в зависимости от того, что именно происходит на сцене.

Актеры театра оперы и балета будут визуализировать происходящее на сцене. Мастера смогут передать движениями тел ход игры: реакции, жесты, плавность и резкость каждого сделанного шага. Мероприятие состоится 30 июля. Для зрителей подготовлен бонус – посещение вечеринки, организованной в честь закрытия фестиваля «Пермского моря».