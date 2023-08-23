Писатель Юрий Поляков раскрыл причины ссоры с Захаром Прилепиным

Писатель Юрий Поляков рассказал об интригах, которые начались в МХАТ имени Горького после прихода на должность заместителя художественного руководителя МХАТа по литературной части Захара Прилепина. Он решил, что актриса Татьяна Доронина больше не могла выступать. При чем, отказ в распределении ролей был достаточно в грубой форме.

«Я имею в виду то, как он себя повел, когда был заместителем художественного руководителя МХАТа по литературной части: это был как раз тот период, когда была отлучена от театра, причем в самой хамской форме, Татьяна Васильевна Доронина», - рассказал писатель Юрий Поляков

Захар Прилепин поставил условие Юрию Полякову: если писатель будет поддерживать актрису Доронину, то спектакли по пьесам Полякова будут сняты с репертуара. Писатель Юрий Поляков обвиняет Прилепина в превышении должностных полномочий.

«Это что, литературная борьба? Воспользовавшись своим служебным положением, снять успешно идущие спектакли твоего, так сказать, оппонента литературного? Вот для чего? Ну, наверное, для того, чтобы поставить там твою пьесу, я имею в виду «Женщины Есенина». Но это что, высоконравственное поведение русского писателя? Я думаю, что нет», - высказал мнение писатель Юрий Поляков

Писатель Юрий Поляков отметил, что подобное отношение к актрисе Дорониной стало для нее тяжелым психологическим ударом. Своими некомпетентными решениями Захар Прилепин нанес удар репутации всего театра.